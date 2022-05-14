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З Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час

Світлана КізіловаСубота, 14 травня 2022, 17:35

Голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай повідомив, що вперше за довгий період із Сєвєродонецька евакуйовані 17 осіб.

Джерело: Гайдай у Telegram

Деталі: За словами чиновника, троє з евакуйованих – діти.

Пряма мова: "Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!" Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!"

 

Нагадаємо:

Третина будинків Сєвєродонецька у Луганській області не придатні для проживання.

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Теми: евакуаціядітиЛуганська область
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