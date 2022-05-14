Из Северодонецка прошла эвакуация впервые за долгое время
Суббота, 14 мая 2022, 17:35
Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай сообщил, что впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек.
Источник: Гайдай в Telegram
Детали: По словам чиновника, трое из эвакуированных – дети.
Прямая речь: "После таких событий всегда себе говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот наконец удалось! Верьте в ВСУ!"
Напомним:
Треть домов Северодонецка в Луганской области не пригодны для проживания.