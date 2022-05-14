Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було зареєстровано в парламенті 28 березня.

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні 3 травня, за це проголосувало 330 народних депутатів.

6 травня документ було направлено на підпис президенту.

Зеленський повернув закон зі своїм підписом 14 травня

Ініціатива набуде чинності з дня, наступного після його опублікування.

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Таким чином заборонено партії, діяльність яких спрямована на виправдовування, підтримку чи заперечення збройної агресії Росії проти України, прославляння, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, а також називання представників окупаційної адміністрації РФ "повстанцями", "ополченцями", "ввічливими людьми" тощо.

Чому це важливо: Росія чинила вплив на частину політичних сил в Україні, вони схиляли виборців до підтримки російської політики і курсу на РФ, а також могли бути спільниками країни-аресора. Зокрема, проросійськими поглядами свого часу вирізнялися політики "Партії регіонів", а згодом – "Опозиційного блоку" та "Опозиційної платформи – За життя". Одним із керівників останньої був кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.