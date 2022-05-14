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Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 20:31
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект №7172-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий был зарегистрирован в парламенте 28 марта.

Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине 3 мая, за это проголосовало 330 депутатов.

6 мая документ был направлен на подпись президенту.

Зеленский вернул закон со своей подписью 14 мая

Инициатива вступит в силу со дня, следующего после его опубликования.

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Таким образом запрещены партии, деятельность которых направлена на оправдывание, поддержку или отрицание вооруженной агрессии России против Украины, прославление, оправдание действий и бездействия лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, а также называние представителей оккупационной администрации РФ "повстанцами", "ополченцами", "вежливыми людьми" и т. п.

Почему это важно: Россия оказывала влияние на часть политических сил в Украине, они склоняли выборцев к поддержке российской политики и курсу на РФ, а также могли быть сообщниками страны-аресора. В частности, пророссийскими взглядами в свое время отличались политики "Партии регионов", а затем – "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Одним из руководителей последней был кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

Темы: партииВерховная РадаЗеленский
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