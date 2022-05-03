Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВР остаточно заборонила діяльність проросійських партій

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 16:22
Верховна Рада, Getty Images

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт ВР, Олена Шуляк у Telegram

Деталі: Нардеп повідомив, що законопроєкт 7172-1 про заборону діяльності проросійських партій було прийнято на засіданні у вівторок в цілому.  

За це проголосували 330 депутатів.

Пізніше на сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення, що законопроєкт було прийнято в цілому. 

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що прийнятим законом передбачається заборона партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
  • глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань РФ, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих РФ, а також представників окупаційної адміністрації РФ, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. А саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
  • 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті
  • 1 квітня парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України.
  • 25 народних депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу і назвали її  "Платформа за життя та мир".

Теми: Верховна Радапартії
Головне сьогодні

Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – дослідники

Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій

фото, відеоВ окупованій Макіївці горить нафтобаза

У страшній ДТП на Рівненщині загинули 26 осіб – поліція

Росія почала використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях: чому це відбувається

ЄС представив проєкт нафтового ембарго проти РФ з винятком для двох країн – ЗМІ

Усі новини...
Верховна Рада
Рада заявила про неприпустимість монополізації Росією перемоги над нацизмом - нардеп
Зеленський вперше за час війни звернувся до Ради: ви депутати найвеличнішої країни
Рада попросила США визнати Росію державою-спонсором тероризму
Останні новини
12:44
Російський "Калашников" продає зброю в США в обхід санкцій - розслідування
12:43
відеоУ Росії знову пожежа – палає цистерна з розчинником
12:41
Київщина: за добу виявили 20 тіл мирних людей, убитих окупантами
12:37
Клієнти VARUS можуть придбати соціальні кошики для підтримки українців на сході
12:28
Прем’єр Італії закликав ЄС відмовитись від принципу одностайності в зовнішній політиці
12:20
Міська влада Києва просить взяти тварин з тимчасового притулку
12:14
У Росії через санкції продовжує падати переробка нафти
12:13
ЄС надасть Молдові додаткове військове обладнання
12:12
НБУ переказав на потреби армії 15,6 мільярдів: скільки лишилось на рахунку
12:10
Єврокомісія пропонує розробити пакет відновлення України, який прокладе шлях до членства в ЄС
Усі новини...