ВР остаточно заборонила діяльність проросійських партій

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт ВР, Олена Шуляк у Telegram

Деталі: Нардеп повідомив, що законопроєкт 7172-1 про заборону діяльності проросійських партій було прийнято на засіданні у вівторок в цілому.

За це проголосували 330 депутатів.

Пізніше на сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення, що законопроєкт було прийнято в цілому.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що прийнятим законом передбачається заборона партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань РФ, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих РФ, а також представників окупаційної адміністрації РФ, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".

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