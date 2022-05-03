ВР остаточно заборонила діяльність проросійських партій
Вівторок, 3 травня 2022, 16:22
Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт ВР, Олена Шуляк у Telegram
Деталі: Нардеп повідомив, що законопроєкт 7172-1 про заборону діяльності проросійських партій було прийнято на засіданні у вівторок в цілому.
За це проголосували 330 депутатів.
Пізніше на сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення, що законопроєкт було прийнято в цілому.
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що прийнятим законом передбачається заборона партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
- глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань РФ, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих РФ, а також представників окупаційної адміністрації РФ, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У березні Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. А саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
- 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті
- 1 квітня парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України.
- 25 народних депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу і назвали її "Платформа за життя та мир".