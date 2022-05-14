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Медведєв зізнався, що Росії начхати на думку G7 про спроби окупувати Україну

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 21:33
Медведєв зізнався, що Росії начхати на думку G7 про спроби окупувати Україну
Дмитро Медведєв, фото партії "Єдина Росія"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що його країні байдуже, що країни "Великої сімки" не визнаватимуть окупацію Росією ще більшої частини території України.

Джерело: думка Дмитра Медведєва, опублікована в Telegram

Пряма мова: "Зміна кордонів України не визнається. Скажімо м'яко: нашій країні плювати на невизнання нових кордонів з боку G7, важлива справжня воля людей, які там проживають. Не забувайте про прецедент Косово, західні друзі".

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Деталі: Ці слова пролунали на тлі заяви Сербії про те, що ще чотири країни відкликали своє визнання незалежної держави Косово.

Медведєв написав, що заяви глав МЗС G7 за підсумками триденної зустрічі не вразили його "новизною".

Заяву, що Київ отримуватиме зброю, поки це необхідно, він прокоментував так: "G7 продовжить вести приховану війну з Росією, замість того, щоб займатися проблемами з паливом та продовольством для своїх незадоволених жителів".

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Медведєв намагається переконати, що, скорочуючи залежність від вугілля та нафти Росії, лідери "Великої сімки" грабують своїх громадян "для підтримки корумпованого режиму в Україні".

А те, що країни G7 закликають Китай не допомагати Росії в обході санкцій, не виправдовувати її дії і не надавати їй військову допомогу, він назвав втручанням у справи Китаю та погрозою для нього санкціями.

Також Медведєв покепкував на тему санкцій проти Росії, можливості використання ядерної зброї та "страти українських націоналістів".

Теми: Росіявійнаокупаціясвіт
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