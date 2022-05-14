Медведев признался, что России плевать на мнение G7 о попытках оккупировать Украину

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что его стране безразлично, что страны "Большой семерки" не будут признавать оккупацию Россией еще большей части территории Украины.

Источник: мнение Дмитрия Медведева, опубликованное в Telegram

Прямая речь: "Изменение границ Украины не признаётся. Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья".

Детали: Эти слова прозвучали на фоне заявления Сербии о том, что еще четыре страны отозвали свое признание независимого государства Косово.

Медведев написал, что заявления глав МИД G7 по итогам трёхдневной встречи не поразили его "новизной".

Зявление, что Киев будет получать оружие, пока это необходимо, он прокомментировал так: "G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей".

Медведев пытается убедить, что, сокращая зависимость от угля и нефти России, лидеры "Большой семерки" грабят своих граждан "для поддержки коррумпированного режима на Украине".

ВИДЕО ДНЯ

А то, что страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь, он назвал вмешательством в дела Китая и угрозой санкциями для него.

Также Медведев поерничал на тему санкций против Росссии, возможности использования ядерного оружия и "казни украинских националистов".