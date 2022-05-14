Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев признался, что России плевать на мнение G7 о попытках оккупировать Украину

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 21:33
Медведев признался, что России плевать на мнение G7 о попытках оккупировать Украину
Дмитрий Медведев, фото партии "Единая Россия"

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что его стране безразлично, что страны "Большой семерки" не будут признавать оккупацию Россией еще большей части территории Украины.

Источник: мнение Дмитрия Медведева, опубликованное в Telegram 

Прямая речь: "Изменение границ Украины не признаётся. Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья".

Реклама:

Детали: Эти слова прозвучали на фоне заявления Сербии о том, что еще четыре страны отозвали свое признание независимого государства Косово.

Медведев написал, что заявления глав МИД G7 по итогам трёхдневной встречи не поразили его "новизной".

Зявление, что Киев будет получать оружие, пока это необходимо, он прокомментировал так: "G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей".

ВИДЕО ДНЯ

Медведев пытается убедить, что, сокращая зависимость от угля и нефти России, лидеры "Большой семерки" грабят своих граждан "для поддержки коррумпированного режима на Украине".

А то, что страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь, он назвал вмешательством в дела Китая и угрозой санкциями для него. 

Также Медведев поерничал на тему санкций против Росссии, возможности использования ядерного оружия и "казни украинских националистов".

Темы: Росcиявойнаоккупациямир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Росcия
Россияне заявили о сбитии беспилотников над двумя областями
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: