Росіяни вчинили понад 300 злочинів проти культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини, станом на 14 травня вже задокументовано 331 епізод.

Джерело: МКІП

Пряма мова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка: "За невеликий період з моменту оновлення статистики зафіксованих злочинів росіян проти нашої культурної спадщини вони ракетою поцілили у єврейське кладовище у Глухові. Чим вони відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому? У День пам'яті та примирення вони повністю зруйнували Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині. В Одесі була пошкоджена пам'ятка архітектури початку XIX століття – Воронцовський палац. Окупанти знову влучили по о. Хортиця, сакральному місцю для українців. Так безбожно нищити нашу культуру можуть тільки варвари".

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Деталі: Злочини росіян проти культурної спадщини зафіксовані на території 13 областей України та у Києві. Наразі найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківщини – це 90 епізодів.

В Донецькій області зафіксовано – 70, з них 52 у Маріуполі. В Київській області постраждали 62 об'єкти, з них найбільше – 37 в Бучанському районі. В Чернігівській області зафіксовано 37 випадків, в Луганській області – 22, в Сумській області – 20. Крім того, 8 – в Запорізькій області, 6 – в Житомирській області, по 5 – в м. Києві та в Херсонській області та 3 – в Миколаївській області. Також спадщина пошкоджена у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

Дослівно: "Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 110 об’єктів культурної спадщини. Серед них: 20 пам’яток національного значення, 83 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

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МКІП відомо про знищення або пошкодження окупантами 114 релігійних споруд, з них 42 – перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.

Пошкоджені або зруйновані: 41 меморіальний пам’ятник на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст., 26 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 62 споруди будинків культури, театрів та бібліотек, а також деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.

Нагадаємо, руйнування об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року".