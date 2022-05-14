Россияне совершили более 300 преступлений против культурного наследия Украины

Министерство культуры и информационной политики продолжает фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия, на 14 мая уже задокументирован 331 эпизод.

Источник: МКИП

Прямая речь министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко: "За небольшой период времени с момента обновления статистики зафиксированных преступлений россиян против нашего культурного наследия они ракетой попали в еврейское кладбище в Глухове. Чем они отличаются от фашистов, которые уничтожали евреев 80 лет назад? Они полностью разрушили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата на Донетчине. В Одессе был поврежден памятник архитектуры начала XIX века – Воронцовский дворец. Так безбожно уничтожать нашу культуру могут только варвары".

Детали: Преступления россиян против культурного наследия зафиксированы на территории 13 областей Украины и в Киеве. Сейчас больше всего разрушений получило культурное наследие Харьковщины – это 90 эпизодов.

В Донецкой области зафиксировано – 70, из них 52 – в Мариуполе. В Киевской области пострадали 62 объекта, из них больше всего – 37 в Бучанском районе. В Черниговской области зафиксировано 37 случаев, в Луганской области – 22, в Сумской области – 20. Кроме того, 8 – в Запорожской области, 6 – в Житомирской области, по 5 – в г. Киеве и в Херсонской области и 3 – в Николаевской области. Также наследие повреждено в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.

Дословно: "В результате обстрелов, ракетных и бомбовых ударов россиянами в Украине разрушены и повреждены 110 объектов культурного наследия. Среди них: 20 памятников национального значения, 83 – местного значения и 7 – только что обнаруженных объектов культурного наследия.

МКИП известно об уничтожении или повреждении оккупантами 114 религиозных сооружений, из них 42 – состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства.

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Повреждены или разрушены: 41 мемориальный памятник в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ ст., 26 зданий и комплексов музеев и заповедников, 62 постройки домов культуры, театров и библиотек, а также некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Напомним, разрушение объектов культурного наследия – это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года".