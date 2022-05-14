Із території Росії на Сумщину знову прилетіли міни – голова ОВА
Субота, 14 травня 2022, 22:15
Російські військові ввечері 14 травня знову обстріляли Сумську область із мінометів.
Джерело :голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає".
Нагадаємо: Територія Сумської області була повністю вільна від російських військових 8 квітня, однак армія РФ продовжує обстрілювати її зі своєї території – імовірно, щоб захисники України залишалися там і не могли прийти на допомогу в інших гарячих точках.
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