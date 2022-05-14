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Із території Росії на Сумщину знову прилетіли міни – голова ОВА

Олена РощінаСубота, 14 травня 2022, 22:15
Фото з Телеграм Дмитра Живицького

Російські військові ввечері 14 травня знову обстріляли Сумську область із мінометів. 

Джерело :голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає".

Нагадаємо: Територія Сумської області була повністю вільна від російських військових 8 квітня, однак армія РФ продовжує обстрілювати її зі своєї території – імовірно, щоб захисники України залишалися там і не могли прийти на допомогу в інших гарячих точках.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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