С территории России на Сумщину снова прилетели мины – глава ОВА
Суббота, 14 мая 2022, 22:15
Российские военные вечером 14 мая снова обстреляли Сумскую область из минометов.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую общину. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет".
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Напомним: Территория Сумской области была полностью освобождена от российских военных 8 апреля, однако армия РФ продолжает обстреливать ее со своей территории – вероятно, чтобы защитники Украины оставались там и не могли прийти на помощь в других горячих точках.