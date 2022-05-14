С территории России на Сумщину снова прилетели мины – глава ОВА

Российские военные вечером 14 мая снова обстреляли Сумскую область из минометов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую общину. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет".

Напомним: Территория Сумской области была полностью освобождена от российских военных 8 апреля, однако армия РФ продолжает обстреливать ее со своей территории – вероятно, чтобы защитники Украины оставались там и не могли прийти на помощь в других горячих точках.