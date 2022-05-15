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ППО "розпакувала" третю сотню збитих російських літаків

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 00:01
ППО розпакувала третю сотню збитих російських літаків

Протиповітряна оборона України ліквідувала 201 літак російських загарбників та знищила ще 7 повітряних цілей противника.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "14 травня зенітні ракетні війська Повітряних сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється.

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Також протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України,  завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки рашистів".

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Деталі: Отже загалом за добу вражено 8 повітряних цілей:

- 1 літак (Су-30/Су-34)

- 7 БпЛА (ОТР);

Плюс - взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин,  близько тридцяти окупантів.

Теми: війна
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