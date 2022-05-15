ППО "розпакувала" третю сотню збитих російських літаків
Протиповітряна оборона України ліквідувала 201 літак російських загарбників та знищила ще 7 повітряних цілей противника.
Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Пряма мова: "14 травня зенітні ракетні війська Повітряних сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється.
Також протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки рашистів".
Деталі: Отже загалом за добу вражено 8 повітряних цілей:
- 1 літак (Су-30/Су-34)
- 7 БпЛА (ОТР);
Плюс - взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин, близько тридцяти окупантів.