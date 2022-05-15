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ПВО "распаковала" третью сотню сбитых российских самолетов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 00:01
ПВО распаковала третью сотню сбитых российских самолетов

Противовоздушная оборона Украины ликвидировала 201 самолет российских захватчиков и уничтожила еще 7 воздушных целей противника.

Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "14 мая зенитные ракетные войска Воздушных сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, в Харьковской области, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.

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Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, КНП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов".

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Детали: Таким образом, всего за сутки поражено 8 воздушных целей:

- 1 самолет (Су-30/Су-34)

- 7 БпЛА (ОТР);

Плюс – взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин, около тридцати оккупантов.

Темы: война
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