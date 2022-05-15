На Запоріжжі загарбники облаштували в’язницю для своїх військових, які не хочуть воювати

У Запорізькій області росіяни у курнику спалюють тіла своїх загиблих військових, а в училищі облаштували в’язницю для тих, хто відмовляється воювати.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у telegram

Дослівно: "У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом.

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На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред’являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі.

Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати.

У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення".

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Деталі: На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах наших позицій. Крім того, зберігається загроза ракетно-бомбових ударів російської армії по цивільних об’єктах області.

У селі Костянтинівка Мелітопольського району росіяни риють окопи вздовж річки Молочна. Подібні окопи риють і у селах Вознесенка, Мордвинівка, Дунаївка, Гірсівка тощо.

Окупанти продовжують обстрілювати Гуляйполе. 13 травня правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у декількох будинках жителів міста. Внаслідок бойових дій, на щастя, постраждалих немає. Розпочато досудове розслідування.

Росіяни активно шукають вільні квартири у центральній частині Бердянська та на Бердянській косі. Двері деяких помешкань просто зламують.

У Мелітополі загарбники намагаються поновити виготовлення військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин. Російські військові наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес.

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Російські військові, що наразі перебувають у Кам’янці-Дніпровській заборонили риболовлю на водосховищі, а на решті водойм громади – лише за погодженням з окупаційною владою.

"Загарбники опублікували відеозвернення нібито мешканця Енергодара, у якому чоловік закликає енергодарців повертатися до міста та запевняє, що в громаді спокійно, налагоджується мирне життя. Звертаємо вашу увагу, що це зовсім не так, тож не вірте провокаціям від росіян та їхнім акторам", – ідеться в повідомленні ОВА.

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У соцмережах жителька області пропонувала послуги переправлення допомоги людям, які знаходяться в окупованому Мелітополі. Однак справжньою метою цієї "схеми" було лише заволодіння чужими коштам. Триває досудове розслідування.

У районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені військовослужбовці рф із діагнозом "утиск хребта". Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування.