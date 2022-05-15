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На Запорожье захватчики обустроили тюрьму для своих военных, которые не хотят воевать

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 01:53

В Запорожской области россияне в курятнике сжигают тела своих погибших военных, а в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.

Источник: Запорожская областная военная администрация в telegram

Дословно: "В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом.

На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать.

В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения".

Детали: На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций. Кроме того, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов российской армии по гражданским объектам области.

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В селе Константиновка Мелитопольского района россияне роют окопы вдоль реки Молочная. Подобные окопы роют и в селах Вознесенка, Мордвиновка, Дунаевка, Гирсовка и т.д.

Оккупанты продолжают обстреливать Гуляйполе. 13 мая стражи порядка зафиксировали разрушение от вражеских атак в нескольких домах жителей города. В результате боевых действий, к счастью, пострадавших нет. Начато досудебное расследование.

Россияне активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Дверь некоторых помещений просто взламывается.

В Мелитополе захватчики пытаются возобновить изготовление военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Российские военные отдали приказ собрать всех работников и запустить производственный процесс.

В Терпинновской общине Мелитопольского района новоназначенное руководство из коллаборантов выманивает у людей деньги якобы на сломанную водонапорную помпу, поэтому призывает население платить за коммунальные услуги в кассу, а не на официальные счета.

Российские военные, которые сейчас находятся в Каменце-Днепровской, запретили рыбалку на водохранилище, а на остальных водоемах общины - только по согласованию с оккупационными властями.

"Захватчики опубликовали видеообращение якобы жителя Энергодара, в котором мужчина призывает энергодаров возвращаться в город и уверяет, что в обществе спокойно, налаживается мирная жизнь. Обращаем ваше внимание, что это совсем не так, поэтому не верьте провокациям от россиян и их актерам", – говорится в сообщении ОВА.

В Запорожье полиция разоблачила в мошенничестве женщину, которая якобы помогала гражданам на временно оккупированных территориях.

В соцсетях жительница области предлагала услуги переправки помощи людям, находящимся в оккупированном Мелитополе. Однако подлинной целью этой "схемы" было лишь завладение чужими средствами. Продолжается досудебное расследование.

В районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие России с диагнозом "ущемление позвоночника". Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.

Темы: Запорожская областьвойна
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