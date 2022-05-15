На Запорожье захватчики обустроили тюрьму для своих военных, которые не хотят воевать

В Запорожской области россияне в курятнике сжигают тела своих погибших военных, а в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.

Источник: Запорожская областная военная администрация в telegram

Дословно: "В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом.

На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать.

В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения".

Детали: На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций. Кроме того, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов российской армии по гражданским объектам области.

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