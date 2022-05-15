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Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023 – Ткаченко

Ольга Глущенко Неділя, 15 травня 2022, 02:54
Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023 – Ткаченко
Ткаченко, фото: facebook

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що варто подумати, "де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023".

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!

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Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023.

Це одна з перших перемог, найбільша – попереду".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні. 
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.

Теми: ТкаченкоЄвробачення
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