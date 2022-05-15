Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023 – Ткаченко
Неділя, 15 травня 2022, 02:54
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що варто подумати, "де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023".
Джерело: Ткаченко у Telegram
Пряма мова: "Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!
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Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023.
Це одна з перших перемог, найбільша – попереду".
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