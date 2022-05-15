Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023 – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что следует подумать, "где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023".

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!

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Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023.

Это одна из первых побед, самая большая – впереди".

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