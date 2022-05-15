Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023 – Ткаченко

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 02:54
Ткаченко, фото: facebook

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что следует подумать, "где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023".

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!

Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023.

Это одна из первых побед, самая большая – впереди".

Предыстория:

  • Группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в Евровидении-2022.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТкаченкоЕвровидение
Главное сегодня

Россия готовит для отправки в Украину до 2500 резервистов – Генштаб

Ткаченко: 0 баллов полякам и литовцам на "Евровидении" – это очень стыдно

Украина способна выиграть войну с РФ – Столтенберг

фотоЭвакуационный автомобиль с детьми попал под обстрел россиян

Жены защитников Мариуполя: Нужно вывести весь гарнизон, ситуация ужасная

Официально: Финляндия объявила, что подаст заявку на вступление в НАТО

Все новости...
Ткаченко
Германия и Дортмундский клуб помогут отстроить стадион в Чернигове – Ткаченко
Ткаченко предостерег от вандализма с памятниками символам русской культуры
Украинские кинотеатры пока не возобновляют работу
Последние новости
21:57
Татьяна Трощинская: В войну стало заметно, кто из журналистов подставляет микрофон, а кто смотрит глубже
21:52
Партия канцлера Шольца проигрывает выборы в важном регионе
21:49
Кибератака во Львов: россияне похитили и опубликовали файлы горсовета
21:30
Мошенники воруют данные банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН"
21:15
Минобороны встретилось с близкими защитников Мариуполя: рассказали детали попыток спасения
21:00
Российские военные грабят заводы в Мелитополе – мэр
20:54
В Донецкой области Россия за день убила 3 ​​и ранила 13 гражданских
20:39
10% территории Луганской области подконтрольны Украине – Гайдай
20:32
Правительство повысило предельную цену на бензин и уменьшило на дизтопливо
20:18
Надеемся, заявку Украины в НАТО рассмотрят так же быстро, как Швеции и Финляндии – вице-премьер
Все новости...