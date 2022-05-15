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Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023 – Ткаченко

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 02:54
Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023 – Ткаченко
Ткаченко, фото: facebook

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что следует подумать, "где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023".

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!

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Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023.

Это одна из первых побед, самая большая – впереди".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в Евровидении-2022.

Темы: ТкаченкоЕвровидение
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