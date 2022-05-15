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Путін "серйозно хворий" – колишній британський розвідник

Ольга Глущенко Неділя, 15 травня 2022, 03:55
Путін, фото: kremlin.ru

Колишній британський шпигун Крістофер Стіл, який написав досьє на Дональда Трампа і ймовірне втручання Росії у виборчу кампанію в США 2016 року, заявив, що президент Росії Владімір Путін "серйозно хворий".

Джерело: Стіл, цитує Sky News

Пряма мова: "З того, що ми чуємо від джерел в Росії та інших країнах, Путін насправді досить серйозно хворий.

Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона невиліковна, чи термінальна... Але, безперечно, я думаю, що це частина рівняння".

Деталі: Крістофер Стіл, який керував відділом з питань Росії в MI6 в Лондоні з 2006 по 2009 роки і працював там у 1990-х роках, сказав, що хвороба Путіна - "елемент" того, що відбувається в Україні.

Його коментар з'явився після того, як глава військової розвідки України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю Sky News також заявив, що російський лідер серйозно хворий на рак, і що в Росії готують переворот для його усунення.

Розмови щодо здоров’я Володимира Путіна тривають кілька років, але лише посилилися після того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.

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Теми: Путін
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