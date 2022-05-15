Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин "серьезно болен" – бывший британский разведчик

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 03:55
Путин, фото: kremlin.ru

Бывший британский шпион Кристофер Стил, написавший досье на Дональда Трампа и вероятное вмешательство России в избирательную кампанию в США в 2016 году, заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно болен".

Источник: Стол, цитирует Sky News

Прямая речь: "Из того, что мы слышим от источников в России и других странах, Путин на самом деле достаточно серьезно болен".

Детали: Кристофер Стил, руководивший отделом по вопросам России в MI6 в Лондоне с 2006 по 2009 годы и работавший там в 1990-х годах, сказал, что болезнь Путина была - "элемент" происходящего в Украине.

Его комментарий появился после того, как глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Sky News также заявил, что российский лидер серьезно болен раком и что в России готовится переворот для его устранения.

Разговоры о здоровье Владимира Путина продолжаются несколько лет, но только усилились после того, как он отдал приказ о вторжении в Украину.

Темы: Путин
Главное сегодня

Россия готовит для отправки в Украину до 2500 резервистов – Генштаб

Ткаченко: 0 баллов полякам и литовцам на "Евровидении" – это очень стыдно

Украина способна выиграть войну с РФ – Столтенберг

фотоЭвакуационный автомобиль с детьми попал под обстрел россиян

Жены защитников Мариуполя: Нужно вывести весь гарнизон, ситуация ужасная

Официально: Финляндия объявила, что подаст заявку на вступление в НАТО

Все новости...
Путин
Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО
Путин как чёрное зеркало Запада. 10 ловушек либеральной демократии для послевоенной Украины. Часть 1
Шольц не увидел изменений в позиции Путина после 80 дней войны
Последние новости
21:30
Мошенники воруют данные банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН"
21:15
Минобороны встретилось с близкими защитников Мариуполя: рассказали детали попыток спасения
21:00
Российские военные грабят заводы в Мелитополе – мэр
20:54
В Донецкой области Россия за день убила 3 ​​и ранила 13 гражданских
20:39
10% территории Луганской области подконтрольны Украине – Гайдай
20:32
Правительство повысило предельную цену на бензин и уменьшило на дизтопливо
20:18
Надеемся заявку Украины в НАТО рассмотрят так же быстро, как Швеции и Финляндии – вице-премьер
20:13
РФ – королевство шутов, которое не способно победить государство, где президентом стал комик – Руденко
19:56
Россия готовит для отправки в Украину до 2500 резервистов – Генштаб
19:44
Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО
Все новости...