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Путин "серьезно болен" – бывший британский разведчик

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 03:55
Путин серьезно болен – бывший британский разведчик
Путин, фото: kremlin.ru

Бывший британский шпион Кристофер Стил, написавший досье на Дональда Трампа и вероятное вмешательство России в избирательную кампанию в США в 2016 году, заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно болен".

Источник: Стол, цитирует Sky News

Прямая речь: "Из того, что мы слышим от источников в России и других странах, Путин на самом деле достаточно серьезно болен".

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Детали: Кристофер Стил, руководивший отделом по вопросам России в MI6 в Лондоне с 2006 по 2009 годы и работавший там в 1990-х годах, сказал, что болезнь Путина была - "элемент" происходящего в Украине.

Его комментарий появился после того, как глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Sky News также заявил, что российский лидер серьезно болен раком и что в России готовится переворот для его устранения.

Разговоры о здоровье Владимира Путина продолжаются несколько лет, но только усилились после того, как он отдал приказ о вторжении в Украину.

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Темы: Путин
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