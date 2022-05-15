Розвідка США розбирається, де прорахувалася з Україною та Афганістаном – CNN

Розвідувальна спільнота США проводить ретельну внутрішню перевірку того, як вона оцінює бойову міць іноземних військових, після прорахунків в аналізі ситуацій в Україні та в Афганістані.

Джерело: CNN із посиланням на свої джерела

Деталі: Це відбувається на тлі посилення тиску з боку ключових законодавців на Капітолійському пагорбі, які вважають, що прогнози розвідки щодо двох основних зовнішньополітичних криз, із якими зіткнулася адміністрації Джо Байдена, були помилкові.

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Комітет Сенату з розвідки у вівторок надіслав секретний лист Офісу директора національної розвідки, Департаменту оборони та ЦРУ, в якому вказав, що агенції загалом недооцінили, як довго українські військові зможуть відбиватися від російських військ, і переоцінили, як довго афганські бойовики вистоять проти Талібану минулого літа після виведення контингенту США з країни, повідомили CNN кілька джерел.

Вони поставили під сумнів методологію, яка лежить в основі оцінок розвідувального співтовариства, і основні припущення, що стоять за ними, сказали джерела.

CNN дізнався, що відділ розвідки Держдепартаменту – Бюро розвідки та досліджень – більш точно оцінила здатність українських військових протистояти Росії. І хоча цю оцінку поділяли в уряді США, вона не перекреслила прогнози ширшої розвідувальної спільноти.

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Критики стверджують, що США могли б почати озброювати Україну швидше і важчим озброєнням, якби розвідувальна спільнота оцінила, що у неї є шанс на боротьбу з російською армією.

У дні, що передували війні, розвідувальна спільнота повідомила політикам, що Київ, ймовірно, впаде через три-чотири дні після російського вторгнення.

Сенатор Ангус Кінг під час напруженого обміну думками з вищим чиновником оборонної розвідки на публічних слуханнях у вівторок дорікнув: "Якби ми краще впоралися з прогнозом, ми могли б зробити більше, щоб допомогти українцям раніше".

На думку Кінга, розвідувальна спільнота повинна мати можливість краще працювати.

Генерал-лейтенант Управління оборонної розвідки Скотт Берріер відповів: "Я думаю, що розвідувальна спільнота чудово попрацювала з цього питання".

Кінг обірвав його: "Генерале, як Ви можете казати це, коли нам прямо сказали, що Київ впаде через три дні, а Україна – за два тижні? Ви мені кажете, що це була точна розвідка?".

Скотт Берріер заявив, що після двох місяців конфлікт в Україні перебуває дещо у "глухому куті".

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту сказав CNN, що їхні розвідники враховували дані опитувань, зокрема зі Східної України, які показували зростання антиросійських настроїв протягом осені 2021 року та в 2022 році, а також зростання готовності українців до збройної боротьби.

Тим часом інші розвідувальні служби зосередилися на тому, наскільки сильно Росія переважала Україну у військовому плані: на папері РФ мала велику перевагу в плані озброєння, техніки та живої сили.

Здається, ніхто не очікував, наскільки погано Росія проведе свою початкову кампанію. Попри те, що розвідувальний відділ Держдепартаменту був більш оптимістичним щодо ефективності України, він також переоцінив військовий потенціал Росії, сказав чиновник.

Розвідувальне співтовариство похвалили за точність уявлення про планування Росією вторгнення. Водночас, оцінка волі населення до боротьби – це мистецтво, а не наука, що спирається на аналіз даних, сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Нагадаємо: У березні посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, як після нападу Росії на Україну 24 лютого міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT. Згодом Німеччина змінила позицію щодо постачання зброї Україні.