Разведка США разбирается, где просчиталась с Украиной и Афганистаном – CNN

Разведывательное сообщество США проводит тщательную внутреннюю проверку того, как она оценивает боевую мощь иностранных военных после просчетов в анализе ситуаций в Украине и в Афганистане.

Источник: CNN со ссылкой на свои источники

Детали: Это происходит на фоне усиления давления со стороны ключевых законодателей на Капитолийском холме, которые считают, что прогнозы разведки относительно двух основных внешнеполитических кризисов, с которыми столкнулась администрация Джо Байдена, были ошибочны.

Комитет Сената по разведке во вторник направил секретное письмо Офису директора национальной разведки, Департаменту обороны и ЦРУ, в котором указал, что агентства в целом недооценили, как долго украинские военные смогут отбиваться от российских войск, и переоценили, как долго афганские боевики выстоят против Талибана прошлым летом после вывода контингента США из страны, сообщили CNN несколько источников.

Они поставили под сомнение методологию, лежащую в основе оценок разведывательного сообщества, и основные предположения, стоящие за ними, сказали источники.

CNN узнал, что отдел разведки Госдепартамента – Бюро разведки и исследований – более точно оценил способность украинских военных противостоять России. И хотя эту оценку разделяли в правительстве США, она не перечеркнула прогнозы более широкого разведывательного сообщества.

Критики утверждают, что США могли бы начать вооружать Украину быстрее и более тяжелым вооружением, если бы разведывательное сообщество оценило, что у нее есть шанс на борьбу с российской армией.

ВИДЕО ДНЯ

В дни, предшествовавшие войне, разведывательное сообщество сообщило политикам, что Киев, вероятно, падет через три-четыре дня после российского вторжения.

Сенатор Ангус Кинг во время напряженного обмена мнениями с высшим чиновником оборонной разведки на публичных слушаниях во вторник упрекнул: "Если бы мы лучше справились с прогнозом, мы могли бы сделать больше, чтобы помочь украинцам раньше".

По мнению Кинга, разведывательное сообщество должно иметь возможность лучше работать.

Генерал-лейтенант Управления оборонной разведки Скотт Берриер ответил: "Я думаю, что разведывательное сообщество отлично поработало по этому вопросу".

Кинг оборвал его: "Генерал, как Вы можете это говорить, когда нам прямо сказали, что Киев падет через три дня, а Украина – через две недели? Вы мне говорите, что это была точная разведка?".

Скотт Берриер заявил, что после двух месяцев конфликт в Украине находится несколько "в тупике".

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал CNN, что их разведчики учитывали данные опросов, в частности, с Восточной Украины, которые показывали рост антироссийских настроений в течение осени 2021 года и в 2022 году, а также рост готовности украинцев к вооруженной борьбе.

Между тем, другие разведывательные службы сосредоточились на том, насколько сильно Россия преобладала Украину в военном плане: на бумаге РФ имела большое преимущество в плане вооружения, техники и живой силы.

Кажется, никто не ожидал, как плохо Россия проведет свою начальную кампанию. Несмотря на то, что разведывательный отдел Госдепартамента был более оптимистичным по поводу эффективности Украины, он также переоценил военный потенциал России, сказал чиновник.

Разведывательное сообщество похвалили за точность представления о планировании Россией вторжения. В то же время, оценка воли населения к борьбе – это искусство, а не наука, опирающаяся на анализ данных, сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Напомним: В марте посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, как после нападения России на Украину 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украине осталось "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT. Позже Германия изменила позицию относительно поставок оружия Украине.