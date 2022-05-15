Росіяни знову били по Дніпропетровщині з "Ураганів" 

У ніч на 15 травня російські війська обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області, з РСЗВ "Ураган", влучили між селами.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч знову з тривогою… Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Били з "Ураганів". Поцілили між селами. Ніхто не постраждав".

Деталі: Станом на 07:55 ранку в області було спокійно.

О 08:26 у Дніпропетровській області знову оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо: На світанку 14 травня армія РФ також обстрілювала з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали, у кількох будинках вибило шибки.