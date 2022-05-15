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Россияне снова били по Днепропетровской области из "Ураганов"

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 08:21
Россияне снова били по Днепропетровской области из Ураганов
Широковская община на карте

В ночь на 15 мая российские войска обстреляли Широковскую общину, что в Криворожском районе Днепропетровской области, из РСЗО "Ураган", попали между селами.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь снова с тревогой… В полночь враг дважды обстрелял Широковскую общину в Криворожском районе. Били из "Ураганов". Попали между селами. Никто не пострадал".

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Детали: По состоянию на 07.55 утра в области было спокойно.

В 08:26 в Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу.

Напомним: На рассвете 14 мая армия РФ также обстреливала из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали, в нескольких домах выбило стекла.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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