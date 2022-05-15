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До Харкова вже повертаються щодня по 2 тисячі людей – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 10:04
До Харкова вже повертаються щодня по 2 тисячі людей – ОВА
ОЛЕГ СИНЄГУБОВ, СКРіНШОТ З ВІДЕО

Люди, які виїхали з Харкова після початку війни, починають повертатися до міста, розповів глава ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у ефірі телемарафону

Пряма мова Синєгубова: "По місту Харкову (люди, - ред.) повертаються. Ми вчора спілкувалися з керівництвом "Укрзалізниці", вони додають необхідні вагони до потягів, які прямують до Харкова з Львівського напрямку.

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У нас приблизно щодня зараз повертається близько 2 тис. осіб і ця цифра щодня зростає".

Ми маємо вирішувати проблеми з житлом. У метрополітені зараз проживає 4,5 тис. людей.

Ми повинні забезпечити хоча б тимчасове житло, щоб налагоджувати інфраструктуру".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними американського Інституту дослідження, російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.

Теми: ХарківевакуаціявійнаРосія
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