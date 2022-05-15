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В Харьков уже возвращаются ежедневно по 2 тысячи человек – ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 мая 2022, 10:04
синегубов, скриншот

Выехавшие из Харькова после начала войны люди начинают возвращаться в город, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь Синегубова: "По городу Харькову (люди - ред.) возвращаются. Мы вчера общались с руководством "Укрзализныци", они добавляют необходимые вагоны в поезда, которые направляются в Харьков из Львовского направления.

У нас примерно каждый день сейчас возвращается около 2 тыс. человек и эта цифра каждый день растет".

Мы должны решать проблемы с жильем. В метрополитене сейчас проживают 4,5 тыс. человек.

Мы должны обеспечить хотя бы временное жилье, чтобы отлаживать инфраструктуру".

Напомним: По данным американского Института исследования, российские военные, предположительно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова.

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Темы: ХарьковэвакуациявойнаРосcия
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