В Харьков уже возвращаются ежедневно по 2 тысячи человек – ОВА

Выехавшие из Харькова после начала войны люди начинают возвращаться в город, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь Синегубова: "По городу Харькову (люди - ред.) возвращаются. Мы вчера общались с руководством "Укрзализныци", они добавляют необходимые вагоны в поезда, которые направляются в Харьков из Львовского направления.

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У нас примерно каждый день сейчас возвращается около 2 тыс. человек и эта цифра каждый день растет".

Мы должны решать проблемы с жильем. В метрополитене сейчас проживают 4,5 тыс. человек.

Мы должны обеспечить хотя бы временное жилье, чтобы отлаживать инфраструктуру".

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Напомним: По данным американского Института исследования, российские военные, предположительно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова.