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Регіони: ворог нищить Донбас, "Азовсталь" тримається за межею людських можливостей

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 10:41
Регіони: ворог нищить Донбас, Азовсталь тримається за межею людських можливостей
обстріл прикордоння Сумщини. фото ДПСУ

Ворог методично рівняє з землею інфраструктуру Луганщини та Донеччини, на Херсонщині тривають мародерство і викрадення людей.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8.00 15 травня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині та Полтавщині.

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Львівщина: вранці в неділю було здійснено ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Деталі уточнюються. Інформація про наслідки, характер руйнувань та постраждалих уточнюється.

На Дніпропетровщині ніч була з тривогами. Ворог двічі обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. Інші наслідки ворожих обстрілів з‘ясовуються.

Запорізька область: в обласному центрі вночі — тихо. По лінії фронту триавають бої. Ситуація стабільна.

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Харків: обстрілів міста не зафіксовано. Протягом доби по області обстрілювали Чугуївський Первомайський район, є постраждалі люди. Вночі, близько 20 години, в Харківському районі окупанти обстріляли склад, масштабну пожеже загасили рятувальники. Постраждалих немає. Бої тривають і Ізюмському напрямку.

Ніч на Сумщині пройшла неспокійно.

Близько 22 вечора ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам. Вночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району. В обох випадках обійшлося без людських жертв. Деталі уточнюються.

Луганщина: 11 артилерійських атак по Сєверодонецьку, є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені.

Попаснянську та Гірську громади рівняють із землею. У Комишувасі влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Зазнали поранень три жителя Врубівки. У Новодружеську поранено жінку.

Донеччина: напруга не зменшується. В Очеретинській громаді у селі Новокалинове у суботу вдень ворог застосував фосфорні заряди, згоріло кілька будинків.

Під обстрілами — Торецька громада: перебито газопровiд, без газу лишилося кілька селищ. Ввечері внаслідок обстрілу було пошкоджено підстанцію Торецька, без електрики - кілька селищ. Є загиблі та поранені.

Маріуполь: Азовсталь тримається за межею людських можливостей.

На Херсонщині ситуація стабільно критична. Ворог знищує інфраструктуру, тривають мародерства та викрадення людей.

Теми: війна
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