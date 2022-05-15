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Регионы: враг уничтожает Донбасс, "Азовсталь" держится за пределом возможностей

Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 10:41
Регионы: враг уничтожает Донбасс, Азовсталь держится за пределом возможностей
обстрел приграничья Сумщины. фото ГПСУ

Враг методично равняет с землей инфраструктуру Луганщины и Донетчины, в Херсонской области продолжаются мародерство и похищение людей.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 15 мая

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой областях, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Николаевщине, Черниговщине, Киевщине и Полтавщине.

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Львовщина: утром в воскресенье был нанесен ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Детали уточняются. Информация о последствиях, характере разрушений и пострадавших уточняется.

На Днепропетровщине ночь была с тревогами. Враг дважды обстрелял из ураганов Широковскую общину. Люди не пострадали. Другие последствия вражеских обстрелов выясняются.

Запорожская область: в областном центре ночью – тихо. По линии фронта продолжаются бои. Ситуация стабильна.

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Харьков: обстрелы города не зафиксированы. В течение суток по области обстреливали Чугуевский Первомайский район, есть пострадавшие люди. Ночью, около 20 часов, в Харьковском районе оккупанты обстреляли склад, масштабный пожар потушили спасатели. Пострадавших нет. Бои продолжаются и в Изюмском направлении.

Ночь в Сумской области прошла неспокойно.

Около 22 вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам. Ночью ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района. В обоих случаях обошлось без человеческих жертв. Детали уточняются.

Луганщина: 11 артиллерийских атак по Северодонецку, есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки, ранены.

Попаснянскую и Горскую общины сравнивают с землей. В Камышевахе попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Ранения получили три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина.

Донетчина: напряжение не уменьшается. В Очеретинской общине в селе Новокалиново в субботу днем ​​враг применил фосфорные заряды, сгорело несколько домов.

Под обстрелами Торецкая община: перебит газопровод, без газа осталось несколько поселков. Вечером в результате обстрела была повреждена подстанция Торецка, без электричества - несколько поселков. Есть погибшие и раненые.

Мариуполь: Азовсталь держится на грани человеческих возможностей.

На Херсонщине ситуация стабильно критична. Враг уничтожает инфраструктуру, продолжается мародерство и похищение людей.

Темы: война
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