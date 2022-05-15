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У Раді хочуть переглянути акредитації журналістів проросійських ЗМІ

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 11:12
У Раді хочуть переглянути акредитації журналістів проросійських ЗМІ

У Верховній Раді планують переглянути акредитації журналістів, які працюють у проросійських засобах масової інформації.

Джерело: голова ВР Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Нам треба буде провести серйозну роботу, пов’язану з переглядом акредитацій, щоб визначити ЗМІ, які або потрапили під санкції, або пропагували російські наративи. Ми маємо переглянути акредитації цих ЗМІ у Верховній Раді… Ми проведемо аналіз, після якого ухвалимо рішення щодо цього".

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Деталі: На переконання спікера, проросійські медіа не можуть мати акредитації Верховної Ради України.

Нагадаємо: Впродовж 2021 року в Україні були запроваджені санкції проти низки телеканалів, які поширювали російську пропаганду. Йдеться про NewsOne, "112 Україна", ZIK, "НАШ". Більшість із них – з орбіти впливу кума президента РФ Путіна Віктор Медведчука.

Теми: Верховна РадаЗМІ
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