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В Раде хотят пересмотреть аккредитации журналистов пророссийских СМИ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 11:12
В Раде хотят пересмотреть аккредитации журналистов пророссийских СМИ

В Верховной Раде планируется пересмотреть аккредитации журналистов, работающих в пророссийских средствах массовой информации.

Источник: глава ВР Руслан Стефанчук в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Нам предстоит серьезная работа, связанная с пересмотром аккредитаций, чтобы определить СМИ, которые либо попали под санкции, либо пропагандировали российские нарративы. Мы должны пересмотреть аккредитации этих СМИ в Верховной Раде… Мы проведем анализ, после которого примем решение по этому поводу".

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Детали: По мнению спикера, пророссийские медиа не могут иметь аккредитации Верховной Рады Украины.

Напомним: В 2021 году в Украине были введены санкции против ряда телеканалов, которые распространяли российскую пропаганду. Речь идет о NewsOne, "112 Украина", ZIK, "НАШ". Большинство из них – из орбиты влияния кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

Темы: Верховная РадаСМИ
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