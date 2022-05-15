Армія РФ втратила в Україні 1220 танків та 555 артилерійських систем - Генштаб
Неділя, 15 травня 2022, 11:27
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 27400 вояк та 1220 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1220 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
- артилерійських систем – 555 (+4) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засоби ППО - 89 (+1) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 164 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
- крилаті ракети - 95 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
- спеціальна техніка - 42 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.
Додатково: За даними командування Повітряних сил, 14 зенітні ракетні війська ПС розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Попередньо - Су-30 або Су-34. Інколи Генштабу потрібен час для остаточної верифікації даних.