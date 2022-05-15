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Армія РФ втратила в Україні 1220 танків та 555 артилерійських систем - Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 11:27
Армія РФ втратила в Україні 1220 танків та 555 артилерійських систем - Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 27400 вояк та 1220 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
  • артилерійських систем – 555 (+4) од,
  • РСЗВ - 195 (+0) од,
  • засоби ППО - 89 (+1) од,
  • літаків – 200 (+0) од,
  • гелікоптерів – 164 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
  • крилаті ракети - 95 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
  • спеціальна техніка - 42 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.

Додатково: За даними командування Повітряних сил, 14 зенітні ракетні війська ПС розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Попередньо - Су-30 або Су-34. Інколи Генштабу потрібен час для остаточної верифікації даних.

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Теми: війна
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