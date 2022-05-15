Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Армия РФ потеряла в Украине 1220 танков и 555 артиллерийских систем - Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 11:27
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине 27400 солдат и 1220 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 555 (+4) ед,
  • РСЗО - 195 (+0) ед,
  • средства ПВО - 89(+1) ед,
  • самолетов – 200 (+0) ед,
  • вертолетов – 164 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),
  • крылатые ракеты - 95(+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,
  • специальная техника – 42 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

Дополнительно: По данным командования Воздушных сил, 14 зенитных ракетных войск ВС распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Предварительно – Су-30 или Су-34. Иногда Генштабу нужно время для окончательной верификации данных.

Темы: война
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ ударили по россиянам в Чернобаевке

видеоНа берег Одесской области вымыло российские мины

Американские аналитики: Россияне сосредоточатся на битве за Северодонецк

Партия канцлера Шольца проигрывает выборы в важном регионе

Кибератака во Львов: россияне похитили и опубликовали файлы горсовета

Россия готовит для отправки в Украину до 2500 резервистов – Генштаб

Все новости...
война
ПВО сбила ракету, летевшую в сторону Кропивницкого
Последние переговоры крейсера "Москва": Две пробоины, ляжет на бок
Женщина умерла в объятиях сына. История раненого мальчика из Мариуполя, потерявшего маму
Последние новости
09:44
фотоОккупанты обстреляли жилой квартал Николаева
09:35
В результате удара пострадала база отдыха в Одесской области – СМИ
09:33
видеоАзовсталь: россияне пытаются заблокировать выход из бункеров – советник мэра
09:32
Российские активы Renault перешли в госсобственность РФ: будут выпускать "Лады" и "Москвичи"
09:12
Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине – британская разведка
09:01
УЗ возобновила продажу билетов через Приват24
09:00
Оккупанты убили уже 229 детей в Украине
08:55
Чехия хочет, чтобы Зеленский был гостем октябрьского саммита лидеров ЕС
08:54
Регионы: в Николаеве была серия взрывов, на Донбассе – массированные обстрелы
08:35
фото Луганская область: оккупанты накрыли ряд населенных пунктов с РСЗО
Все новости...