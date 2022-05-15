Армия РФ потеряла в Украине 1220 танков и 555 артиллерийских систем - Генштаб

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине 27400 солдат и 1220 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27400 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1220 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24) ед,

артиллерийских систем – 555 (+4) ед,

РСЗО - 195 (+0) ед,

средства ПВО - 89(+1) ед,

самолетов – 200 (+0) ед,

вертолетов – 164 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),

крылатые ракеты - 95(+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,

специальная техника – 42 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

Дополнительно: По данным командования Воздушных сил, 14 зенитных ракетных войск ВС распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Предварительно – Су-30 или Су-34. Иногда Генштабу нужно время для окончательной верификации данных.