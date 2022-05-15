Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знищила дві російські ракети на підльоті до Львівщини

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 11:57
ППО знищила дві російські ракети на підльоті до Львівщини

Росія ймовірно завдала ракетного удару по Львівщині з підводних човнів, українська Протиповітряна оборона знищила дві ракети ворога.

Джерело: пресцентр повітряного командування "Захід"

Дослівно: "Зранку 15 травня з акваторії Чорного моря рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.

Реклама:

Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів".

Деталі: Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили дві крилаті ракети окупантів.

Нагадаємо: Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині. Чотири ракети ворога влучили (і повністю зруйнували) в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Львівщинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Львівщина
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: