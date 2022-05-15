ППО знищила дві російські ракети на підльоті до Львівщини
Росія ймовірно завдала ракетного удару по Львівщині з підводних човнів, українська Протиповітряна оборона знищила дві ракети ворога.
Джерело: пресцентр повітряного командування "Захід"
Дослівно: "Зранку 15 травня з акваторії Чорного моря рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.
Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів".
Деталі: Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили дві крилаті ракети окупантів.
Нагадаємо: Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині. Чотири ракети ворога влучили (і повністю зруйнували) в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.