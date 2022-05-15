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ППО знищила дві російські ракети на підльоті до Львівщини

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 11:57

Росія ймовірно завдала ракетного удару по Львівщині з підводних човнів, українська Протиповітряна оборона знищила дві ракети ворога.

Джерело: пресцентр повітряного командування "Захід"

Дослівно: "Зранку 15 травня з акваторії Чорного моря рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.

Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів".

Деталі: Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили дві крилаті ракети окупантів.

Нагадаємо: Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині. Чотири ракети ворога влучили (і повністю зруйнували) в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

Теми: Львівщинавійна
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