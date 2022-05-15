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ПВО уничтожила две российские ракеты на подлете ко Львовщине

Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 11:57

Россия вероятно нанесла ракетный удар по Львовщине с подлодок, украинская Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты врага.

Источник: пресс-центр воздушного командования "Захід"

Дословно: "Утром 15 мая из акватории Черного моря рашисты нанесли несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры.

Запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подлодок".

Детали: Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Захід" уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.

Напомним: Российские войска нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине. Четыре ракеты врага попали (и полностью разрушили) в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Темы: Львовщинавойна
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