ПВО уничтожила две российские ракеты на подлете ко Львовщине

Россия вероятно нанесла ракетный удар по Львовщине с подлодок, украинская Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты врага.

Источник: пресс-центр воздушного командования "Захід"

Дословно: "Утром 15 мая из акватории Черного моря рашисты нанесли несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры.

Запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подлодок".

Детали: Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Захід" уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.

Напомним: Российские войска нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине. Четыре ракеты врага попали (и полностью разрушили) в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.