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Екскомандувач НАТО стверджує, що РФ розглядає капітуляцію

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 12:15

Заяви російських дипломатів свідчать про те, що в РФ вважають реальною загрозу своєї  капітуляції.

Про це написав у своєму twitter бригадний генерал Бен Ходжес.

Американський військовий, що був командувачем об’єднаного командування НАТО в 2012-2014 роках, а збройних сил НАТО в Європі у 2014-2017 роках, робить цей висновок із заяв посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова.

Як відомо, у суботу ввечері в ефірі російського пропагандистського шоу Соловьев Live дипломат заявив, що "капітуляції Москви в Україні не буде".

Бен Ходжес процитував цю заяву, додавши: "Це означає, що вони (представники РФ) справді розглядають цей сценарій як реальну можливість"

Як повідомлялося, у РФ зараз різко втрачають наступальні можливості на фронті, але при цьому   обмежуються заявами із докорами на адресу Заходу. Зокрема, Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО.

Теми: НАТОРосія
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