Посол Росії заявив, що її "капітуляції" в Україні ніколи не буде

Посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що "капітуляції" Москви в Україні не буде.

Джерело: Антонов в ефірі YouTube-каналу "Соловьев Live", пише РЕН ТВ та РИА Новости

Пряма мова: "Ми твердо і ясно говоримо і однозначно у цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде".

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Деталі: Посол також висловив упевненість у тому, що поставлені президентом Росії Володимиром Путіним завдання війни в Україні "будуть повністю виконані".

Крім того, Антонов лякає непередбачуваними наслідками для ядерних держав США та Росії втягування Штатів у війну, яку Росія розпочала проти України.

"США дедалі глибше втягуються у конфлікт із найбільш непередбачуваними наслідками для двох ядерних держав", - сказав він.

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За словами посла, ситуація виглядає все більш тривожно, оскільки США постачають в Україну все більш потужну зброю, що нібито провокує дії Росії у відповідь, хоча війну почала саме РФ.

При цьому Вашингтон нібито нагнітає розмови про плани Росії застосувати ядерну зброю, намагаючись зробити із Росії вигнанця. За словами Антонова, заяви про такі плани РФ не відповідають дійсності. Він наголосив, що жодних ознак для цього немає і назвав ці розмови нісенітницею.

Що передувало: 5 лютого, менше ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Антонов заявляв, що Росія не має наміру нападати на Україну, і це нібито не відповідає інтересам Москви.

"Росія не збирається ні на кого нападати, це невигідно, це не відповідає нашим інтересам. Будувати якісь ілюзорні проекти російської агресії – це нісенітниця", – говорив посол в ефірі YouTube-каналу "Соловьев Live".

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