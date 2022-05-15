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Экс-командующий НАТО считает, что РФ рассматривает капитуляцию

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 12:15

Заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что в РФ считают реальной угрозу своей капитуляции.

Об этом написал в twitter бригадный генерал Бен Ходжес.

Американский военный, бывший командующий объединенным командованием НАТО в 2012-2014 годах, а вооруженных сил НАТО в Европе в 2014-2017 годах, делает этот вывод из заявлений посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Как известно, в субботу вечером в эфире российского пропагандистского шоу Соловьев Live дипломат заявил, что "капитуляции Москвы в Украине не будет".

Бен Ходжес процитировал это заявление, добавив: "Это значит, что они (представители РФ) действительно рассматривают этот сценарий как реальную возможность"

Как сообщалось, в РФ сейчас резко теряют наступательные возможности на фронте, но при этом ограничиваются заявлениями с упреками в адрес Запада. В частности, Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО.

Темы: НАТОРосcия
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