Росіяни кажуть, що вбили людину під час бунту в колонії Херсона
Неділя, 15 травня 2022, 12:33
Російські пропагандисти з посиланням на так званого заступника голови Херсонської області Кирила Стремоусова повідомляють про вбивство людини під час бунту в колонії.
Джерело: Стремоусов, якого цитує ТАСС
Пряма мова Стремоусова: "Бунт був припинений російськими військовими.
Реклама:
Одна людина загинула у колонії в Херсоні. Чоловік намагався залишити територію, але було зупинено".
Деталі: Окупанти також заявляють, що бунт у колонії нібито організувала Служба безпеки України.
Передісторія: Днями росіяни повідомляли, що в'язні в СІЗО окупованого Херсона спробували підняти бунт.
ВІДЕО ДНЯ