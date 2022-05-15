Росіяни кажуть, що вбили людину під час бунту в колонії Херсона

Російські пропагандисти з посиланням на так званого заступника голови Херсонської області Кирила Стремоусова повідомляють про вбивство людини під час бунту в колонії.

Джерело: Стремоусов, якого цитує ТАСС

Пряма мова Стремоусова: "Бунт був припинений російськими військовими.

Одна людина загинула у колонії в Херсоні. Чоловік намагався залишити територію, але було зупинено".

Деталі: Окупанти також заявляють, що бунт у колонії нібито організувала Служба безпеки України.

Передісторія: Днями росіяни повідомляли, що в'язні в СІЗО окупованого Херсона спробували підняти бунт.