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Росіяни кажуть, що вбили людину під час бунту в колонії Херсона

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 12:33
Росіяни кажуть, що вбили людину під час бунту в колонії Херсона
ФОТО: омбудсмен

Російські пропагандисти з посиланням на так званого заступника голови Херсонської області Кирила Стремоусова повідомляють про вбивство людини під час бунту в колонії.

Джерело: Стремоусов, якого цитує ТАСС

Пряма мова Стремоусова: "Бунт був припинений російськими військовими.

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Одна людина загинула у колонії в Херсоні. Чоловік намагався залишити територію, але було зупинено".

Деталі: Окупанти також заявляють, що бунт у колонії нібито організувала Служба безпеки України.

Передісторія: Днями росіяни повідомляли, що в'язні в СІЗО окупованого Херсона спробували підняти бунт.

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Теми: ХерсонокупаціяРосіявійна
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