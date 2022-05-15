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Россияне говорят, что убили человека во время бунта в колонии Херсона

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 мая 2022, 12:33
ФОТО: омбудсмен

Российские пропагандисты со ссылкой на так называемого "заместителя главы Херсонской области" Кирилла Стремоусова сообщают об убийстве человека во время бунта в колонии.

Источник: Стремоусов, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Стремоусова: "Бунт был пресечен российскими военными…

Один человек погиб в колонии в Херсоне. Мужчина пытался покинуть территорию, но был остановлен".

Детали: Оккупанты также заявляют, что бунт в колонии якобы организовала Служба безопасности Украины.

Предыстория: Днями россияне сообщали, что заключенные в СИЗО оккупированного Херсона попытались поднять бунт.

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Темы: ХерсоноккупацияРосcиявойна
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