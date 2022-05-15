Россияне говорят, что убили человека во время бунта в колонии Херсона
Воскресенье, 15 мая 2022, 12:33
Российские пропагандисты со ссылкой на так называемого "заместителя главы Херсонской области" Кирилла Стремоусова сообщают об убийстве человека во время бунта в колонии.
Источник: Стремоусов, которого цитирует ТАСС
Прямая речь Стремоусова: "Бунт был пресечен российскими военными…
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Один человек погиб в колонии в Херсоне. Мужчина пытался покинуть территорию, но был остановлен".
Детали: Оккупанты также заявляют, что бунт в колонии якобы организовала Служба безопасности Украины.
Предыстория: Днями россияне сообщали, что заключенные в СИЗО оккупированного Херсона попытались поднять бунт.
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