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ППО збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 13:36
фото ілюстративне

Сили протиповітряної оборони в ніч на 15 травня збили російську ракету в Кіровоградській області.

Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Facebook

Пряма мова Райковича: "Ніч з сиренами. В громадах ситуація спокійна і контрольована.

Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького!".

Нагадаємо: Протиповітряна оборона знищила дві ракети ворога на підльоті до Львівщини.

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Теми: КропивницькийКіровоградська областьвійнаРосія
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