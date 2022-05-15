ППО збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького

Сили протиповітряної оборони в ніч на 15 травня збили російську ракету в Кіровоградській області.

Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Facebook

Пряма мова Райковича: "Ніч з сиренами. В громадах ситуація спокійна і контрольована.

Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького!".

Нагадаємо: Протиповітряна оборона знищила дві ракети ворога на підльоті до Львівщини.