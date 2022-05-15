ПВО сбила ракету, летевшую в сторону Кропивницкого

Силы противовоздушной обороны в ночь на 15 мая сбили российскую ракету в Кировоградской области.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Facebook

Прямая речь Райковича: "Ночь с сиренами. В громадах ситуация спокойная и контролируемая.

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Под утро в Александрийском районе силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого!".

Напомним: Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты врага на подлете к Львовщине.