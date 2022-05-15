ПВО сбила ракету, летевшую в сторону Кропивницкого
Воскресенье, 15 мая 2022, 13:36
Силы противовоздушной обороны в ночь на 15 мая сбили российскую ракету в Кировоградской области.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Facebook
Прямая речь Райковича: "Ночь с сиренами. В громадах ситуация спокойная и контролируемая.
Реклама:
Под утро в Александрийском районе силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого!".
Напомним: Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты врага на подлете к Львовщине.
ВИДЕО ДНЯ