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Не ліки чи їжу, а мікрохвильовки: на Луганщині майже щодня ловлять мародерів

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 15:36
Не ліки чи їжу, а мікрохвильовки: на Луганщині майже щодня ловлять мародерів
фото поліції

На Луганщині поліція майже щодня затримує мародерів, які крадуть побутову техніку та особисті речі.

Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Від п’яти до восьми років позбавлення волі – це вартість мікрохвильової печі, яку житель Лисичанська вкрав в одному з будинків міста.

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Дехто каже, що не знав про суворість покарання. Інших, навпаки, не зупиняло і це. Упродовж доби правоохоронцями фіксується в середньому від трьох до шести випадків мародерства на території області. Правопорушників виявляють майже щодня…

У переважній більшості це не харчі, до прикладу, і не ліки. Мародери викрадають побутову техніку та інші особисті речі".

Деталі: Гайдай повідомив, що фіксуються й випадки мародерства на тимчасово окупованих територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Наприклад, у Рубіжному обікрали приміщення кафедри стоматології Луганського державного медичного університету.

Вивезли декілька комп’ютерів, шість стоматологічних установок, холодильники, зуботехнічні столи та інше майно.

Теми: Луганська областьмародерствовійна
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