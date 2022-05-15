Не лекарства или еду, а микроволновки: на Луганщине почти каждый день ловят мародеров

В Луганской области полиция почти ежедневно задерживает мародеров, которые воруют бытовую технику и личные вещи.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "От пяти до восьми лет лишения свободы – это стоимость микроволновки, которую житель Лисичанска украл в одном из домов города.

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Кое-кто говорит, что не знал о суровости наказания. Других, напротив, не останавливало и это. За сутки правоохранителями фиксируется в среднем от трех до шести случаев мародерства на территории области. Правонарушителей выявляют почти каждый день…

В подавляющем большинстве это не продукты питания, например, и не лекарства. Мародеры угоняют бытовую технику и другие личные вещи".

Детали: Гайдай сообщил, что фиксируются случаи мародерства на временно оккупированных территориях.

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К примеру, в Рубежном обокрали помещение кафедры стоматологии Луганского государственного медицинского университета.

Вывезли несколько компьютеров, шесть стоматологических установок, холодильники, зуботехнические столы и другое имущество.