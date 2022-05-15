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НАТО змінить статус РФ на "безпосередню загрозу" - Bloomberg

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 17:20

НАТО у новому стратегічному документі позначить Росію як "безпосередню загрозу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на своє джерело в Альянсі, пише Bloomberg.

Як зазначається, нова стратегічна концепція має бути затверджена на саміті НАТО в Мадриді 28-30 червня. Нею Альянс буде керуватиметься протягом наступного десятиліття.

При цьому, чинна стратегія НАТО, прийнята ще 2010 році, містить норми про необхідність "стратегічного партнерства" із Росією.

При цьому НАТО припускає можливість у майбутньому відновити нормальні відносини з Росією, якщо Москва змінить свою поведінку, зазначив співрозмовник Bloomberg.

Також, за його даними, нова стратегія також містить згадки про можливість допомоги сусіднім країнам, які можуть зазнати агресії.

Нагадаємо, 15 травня президент та прем’єр-міністр Фінляндії офіційно оголосили у неділю, що країна подає заявку про приєднання до НАТО. Фінський парламент збереться для розгляду цього питання в понеділок, є більшість голосів на підтримку рішення. Після цього президент і уряд мають запустити процес подання заявки, яка буде передана до Альянсу, імовірно, вже у вівторок.

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Незабаром таку заяву може схвалити і Швеція. Зокрема, стало відомо, що Соціал-демократична партія Швеції, яка була оплотом ідеї нейтралітету, готова відмовитися від свого курсу та незабаром оголосить про це офіційно.

Країни НАТО готові якнайшвидше провести ратифікацію заявок на членство від Фінляндії та Швеції.

Теми: НАТОРосія
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