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НАТО сменит статус РФ на "непосредственную угрозу" - Bloomberg

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 17:20

НАТО в новом стратегическом документе обозначит Россию как "непосредственную угрозу".

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свой источник в Альянсе, пишет Bloomberg.

Как отмечается, новая стратегическая концепция должна быть утверждена на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня. Ею Альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

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При этом действующая стратегия НАТО, принятая еще в 2010 году, содержит нормы о необходимости "стратегического партнерства" с Россией.

При этом НАТО предполагает возможность в будущем возобновить нормальные отношения с Россией, если Москва изменит свое поведение, отметил собеседник Bloomberg.

Также, по его данным, новая стратегия также содержит упоминания о возможности помощи соседним странам, которые могут испытать агрессию.

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Напомним, 15 мая президент и премьер-министр Финляндии официально объявили в воскресенье, что страна подает заявку о присоединении к НАТО. Финский парламент соберется для рассмотрения этого вопроса в понедельник, есть большинство голосов в поддержку решения. После этого президент и правительство должны запустить процесс подачи заявки, которая будет передана в Альянс, вероятно, уже во вторник.

В скором времени такое заявление может одобрить и Швеция. В частности стало известно, что Социал-демократическая партия Швеции, которая была оплотом идеи нейтралитета, готова отказаться от своего курса и вскоре объявит об этом официально.

Страны НАТО готовы поскорее провести ратификацию заявок на членство от Финляндии и Швеции.

Темы: НАТОРосcия
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