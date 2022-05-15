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Україна здатна виграти війну з РФ – Столтенберг

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 18:02
Україна здатна виграти війну з РФ – Столтенберг
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна здатна перемогти у війні проти агресії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву Столтенберг зробив під час неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Берліні.

При цьому сам Столтенберг брав участь у цій зустрічі лише дистанційно, оскільки напередодні захворів на Covid.

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Генсек НАТО переконаний – "Україна може виграти цю війну", адже РФ "не змогла взяти Київ, відступає від Харкова, і їхній великий наступ у Донбасі застопорився".

"Україна може виграти цю війну. Українці мужньо захищають свою батьківщину", - переконаний генсек НАТО.

Нагадаємо, зараз РФ різко втрачає наступальні можливості на фронті, але при цьому   обмежуються заявами із докорами на адресу Заходу. Зокрема, Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО.

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А за словами бригадного генерала США Бена Ходжеса, який був командувачем об’єднаного командування НАТО в 2012-2014 роках, а збройних сил НАТО в Європі у 2014-2017 роках, останні заяви російських дипломатів свідчать про те, що в РФ вважають реальною загрозу своєї  капітуляції.

Теми: НАТОвійнаРосія
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