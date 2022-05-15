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Украина способна выиграть войну с РФ – Столтенберг

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 18:02
Украина способна выиграть войну с РФ – Столтенберг
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина способна победить в войне против агрессии России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление Столтенберг сделал во время неформальной встречи глав МИД стран-членов НАТО в Берлине.

При этом сам Столтенберг принимал участие в этой встрече только дистанционно, поскольку накануне заболел Covid.

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Генсек НАТО убежден – "Украина может выиграть эту войну", ведь РФ "не смогла взять Киев, отступает от Харькова, и их большое наступление в Донбассе застопорилось".

"Украина может выиграть эту войну. Украинцы мужественно защищают свою родину", – убежден генсек НАТО.

Напомним, сейчас РФ резко теряет наступательные возможности на фронте, но при этом ограничиваются заявлениями с упреками в адрес Запада. В частности, Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО.

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А по словам бригадного генерала США Бена Ходжеса, бывшего командующим объединенным командованием НАТО в 2012-2014 годах, а вооруженных сил НАТО в Европе в 2014-2017 годах, последние заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что в РФ считают реальной угрозу своей капитуляции.

Темы: НАТОвойнаРосcия
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