Украина способна выиграть войну с РФ – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина способна победить в войне против агрессии России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление Столтенберг сделал во время неформальной встречи глав МИД стран-членов НАТО в Берлине.

При этом сам Столтенберг принимал участие в этой встрече только дистанционно, поскольку накануне заболел Covid.

Генсек НАТО убежден – "Украина может выиграть эту войну", ведь РФ "не смогла взять Киев, отступает от Харькова, и их большое наступление в Донбассе застопорилось".

"Украина может выиграть эту войну. Украинцы мужественно защищают свою родину", – убежден генсек НАТО.

Напомним, сейчас РФ резко теряет наступательные возможности на фронте, но при этом ограничиваются заявлениями с упреками в адрес Запада. В частности, Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО.

А по словам бригадного генерала США Бена Ходжеса, бывшего командующим объединенным командованием НАТО в 2012-2014 годах, а вооруженных сил НАТО в Европе в 2014-2017 годах, последние заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что в РФ считают реальной угрозу своей капитуляции.