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Ткаченко: 0 балів полякам і литовцям на "Євробаченні" – це дуже соромно

Катерина ТищенкоНеділя, 15 травня 2022, 18:17
Олександр Ткаченко, ФОТО МІНКУЛЬТУ

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що оцінка українського журі на "Євробаченні" представникам Польщі та Литви в 0 балів – це "дуже соромно".

Джерело: Ткаченко у Facebook

Дослівно: "Хочу звернутись до наших найближчих друзів у Європі поляків та литовців та висловити свою особисту позицію щодо оцінки, яку журі від України надали Польщі та Литві.

Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне ставлення до вас, до наших найближчих друзів у Європі.

Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 – це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!".

Деталі: За словами Ткаченка, "хоча конкурс не є політичним, то це і не політика – це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах, і сподіваюсь, що це все на довгі-довгі роки".

"Дорогі польський та литовский народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога – спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом", – додав він.

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Передісторія:

  • Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні. 
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.
  • Водночас багатьох українців обурило те, що українське журі не дало жодного бала представникам Польщі та Литви - країнам, які сильно підтримали Україну після початку повномасштабного нападу Росії. Деякі з членів журі намагалися пояснити ситуацію

Теми: ЄвробаченняТкаченкоПольщаЛитва
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