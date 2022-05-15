Ткаченко: 0 балів полякам і литовцям на "Євробаченні" – це дуже соромно
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що оцінка українського журі на "Євробаченні" представникам Польщі та Литви в 0 балів – це "дуже соромно".
Джерело: Ткаченко у Facebook
Дослівно: "Хочу звернутись до наших найближчих друзів у Європі поляків та литовців та висловити свою особисту позицію щодо оцінки, яку журі від України надали Польщі та Литві.
Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне ставлення до вас, до наших найближчих друзів у Європі.
Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 – це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!".
Деталі: За словами Ткаченка, "хоча конкурс не є політичним, то це і не політика – це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах, і сподіваюсь, що це все на довгі-довгі роки".
"Дорогі польський та литовский народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога – спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом", – додав він.
Передісторія:
- Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.
- Водночас багатьох українців обурило те, що українське журі не дало жодного бала представникам Польщі та Литви - країнам, які сильно підтримали Україну після початку повномасштабного нападу Росії. Деякі з членів журі намагалися пояснити ситуацію.