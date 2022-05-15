Ткаченко: 0 баллов полякам и литовцам на "Евровидении" – это очень стыдно

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что оценка украинского жюри на "Евровидении" представителям Польши и Литвы в 0 баллов – это очень стыдно.

Источник: Ткаченко в Facebook

Дословно: "Хочу обратиться к нашим ближайшим друзьям в Европе, полякам и литовцам, и высказать свою личную позицию в отношении оценки, которую жюри от Украины предоставили Польше и Литве.

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Эта оценка ни в коем случае не отражает реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе.

Да, британцы были крутые и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам 0 – это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!".

Детали: По словам Ткаченко, "хотя конкурс не политический, то это и не политика – это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах, и надеюсь, что это все на долгие-долгие годы".

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"Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом", – добавил он.

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