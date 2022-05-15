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Ткаченко: 0 баллов полякам и литовцам на "Евровидении" – это очень стыдно

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 18:17
Александр Ткаченко, фото Минкульта

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что оценка украинского жюри на "Евровидении" представителям Польши и Литвы в 0 баллов – это очень стыдно.

Источник: Ткаченко в Facebook

Дословно: "Хочу обратиться к нашим ближайшим друзьям в Европе, полякам и литовцам, и высказать свою личную позицию в отношении оценки, которую жюри от Украины предоставили Польше и Литве.

Эта оценка ни в коем случае не отражает реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе.

Да, британцы были крутые и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам 0 – это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!".

Детали: По словам Ткаченко, "хотя конкурс не политический, то это и не политика – это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах, и надеюсь, что это все на долгие-долгие годы".

"Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом", – добавил он.

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Предыстория:

  • Группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в Евровидении-2022.
  • В то же время, многих украинцев возмутило то, что украинское жюри не дало ни одного балла представителям Польши и Литвы - странам, которые сильно поддержали Украину после начала полномасштабного нападения России. Некоторые члены жюри пытались объяснить ситуацию.

Темы: ЕвровидениеТкаченкоПольшаЛитва
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