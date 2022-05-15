10% території Луганщини підконтрольні Україні – Гайдай
Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що 10% території Луганської області підконтрольні Україні.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова: "Під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+села та містечка громад.
Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною".
Деталі: Окупанти обстріляли один з корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок обстрілу сталася пожежа.
До цього у медзакладі було 300 ліжок для лікування пацієнтів, тепер залишилося лише 100 (в місті досі перебувають 10 тисяч людей та ще 5 тисяч в навколишніх селах).
Обласний центр і зараз продовжують обстрілювати, проте евакуація не зупиняється.
15 травня з Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей, авто потрапило під обстріл, але ніхто не постраждав.
Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце.
Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька.