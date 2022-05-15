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10% території Луганщини підконтрольні Україні – Гайдай

Альона Мазуренко Неділя, 15 травня 2022, 20:39
10% території Луганщини підконтрольні Україні – Гайдай
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З TELEGRAM

Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+села та містечка громад.

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Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною".

Деталі: Окупанти обстріляли один з корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок обстрілу сталася пожежа.

До цього у медзакладі було 300 ліжок для лікування пацієнтів, тепер залишилося лише 100 (в місті досі перебувають 10 тисяч людей та ще 5 тисяч в навколишніх селах).

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Обласний центр і зараз продовжують обстрілювати, проте евакуація не зупиняється.

15 травня з Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей, авто потрапило під обстріл, але ніхто не постраждав.

Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце.

Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька.

Теми: Луганська областьвійна
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