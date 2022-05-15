10% территории Луганской области подконтрольны Украине – Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории Луганской области подконтрольны Украине.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (+села и городки общин).

Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью".

Детали: Оккупанты обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате обстрела произошел пожар.

До этого в медучреждении было 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось только 100 (в городе до сих пор находятся 10 тысяч человек и еще 5 тысяч в окрестных селах).

Областной центр и сейчас продолжают обстреливать, однако эвакуация не останавливается.

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15 мая из Северодонецка патрульная полиция вывезла 10 человек, авто попало под обстрел, но никто не пострадал.

Самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкий, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут). Прорывы здесь могут позволить оккупантам взять область в кольцо.

Продолжаются бои в селах близ Северодонецка.